Croácia segura empate com Bélgica, elimina ‘geração de ouro’ e avança em 2º

A Croácia está classificada para as oitavas de final da Copa do Mundo do Catar. Após empatar em 0 x 0 com a Bélgica, em um jogo que reservou grandes emoções no segundo tempo e defesas de Courtois, Modric e companhia seguraram o resultado e se classificaram em segundo no Grupo F. No outro jogo do grupo, o Marrocos venceu o Canadá e passou na liderança do grupo.

Com Lukaku e Eden Hazard entrando no segundo tempo, Kevin De Bruyne tentou liderar os Red Devils à 2ª fase, mas a forte defesa da Croácia não foi vazada no jogo. O camisa 9 teve grandes chances de marcar, mas Livakovic ficou com a bola. O atacante também carimbou a trave em uma oportunidade.

O resultado, entretanto, não foi dos melhores para a Croácia. Mesmo com a classificação, a vice-campeã de 2018 passou na segunda colocação e pode pegar a Espanha na segunda fase. Já a Bélgica, cai na primeira fase após fazer uma grande competição na Rússia. O primeiro lugar no grupo ficou com o Marrocos, que bateu o Canadá por 2 x 1.

Fonte: Metrópoles