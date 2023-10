By

Bruno exonera contratados com data retroativa; CG tem 9.267

Decreto publicado pelo prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, exonera todos os prestadores de serviço, de forma retroativa à 1º de setembro

De acordo com o sistema Sagres do Tribunal de Contas da Paraíba, a Prefeitura de Campina tem 9.267 contratados por excepcional interesse público. A folha de pagamento foi de R$ 17 milhões, dados de julho deste ano. Número é maior que o de servidores efetivos (6.237).

Aqueles que trabalharam após a data mencionada terão, segundo a portaria, terão os serviços pagos em caráter indenizatório, mediante a abertura de um processo.

As medidas foram publicadas em Separata do Semanário Oficial do Município, na madrugada deste sábado (30).

As portarias de exonerações estão publicadas por cada secretaria, individualmente.

Fonte: Sony Lacerda