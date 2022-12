De olho em outra pasta, ala do PSB quer que partido recuse ministério oferecido por Lula

Um ala do PSB está defendendo que o partido recuse a indicação do futuro ministro de Ciência e Tecnologia no governo do presidente Lula.

O comando da pasta estaria sendo ofertada aos socialistas, entretanto muitos defendem que, por ter o vice-presidente Geraldo Alckmin, a agremiação mereceria algo de maior envergadura como o Ministério das Cidades responsável por programas como o ‘Minha Casa, Minha Vida’.

Para a pasta, a sigla pretende indicar o ex-governador de São Paulo Márcio França. O deseja já teria sido expresso pelo PSB a Lula durante reunião de lideranças do partido com o presidente eleito durante a semana em Brasília.

A ideia do PSB é ocupar uma pasta que possa revigorar suas forças políticas já que não obteve um bom desempenho nas eleições deste ano.

Para lideranças do PSB, a indicação do senador eleito Flávio Dino para o Ministério da Justiça, anunciada nesta sexta-feira (9), deveria ser considerada como “cota pessoal” de Lula.

Fonte: Mais PB