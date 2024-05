Defesa de Bolsonaro pedirá a Moraes fim de restrição a conversas com Valdemar

A defesa de Jair Bolsonaro (PL) formula uma petição para o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes para tentar derrubar a restrição de encontros entre o ex-presidente e o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto.

A leitura no entorno de Bolsonaro é de que a medida cerceia a atividade política do ex-presidente, dá margem a confusão partidária e propicia recados atravessados de um para outro sobre os apoios e as estratégias do ex-presidente para as eleições de 2024.

O movimento cresceu nesta semana com as pesquisas que mostraram a competitividade de Pablo Marçal (PRTB) no páreo na disputa pela Prefeitura de São Paulo e como ele tira votos do candidato de Bolsonaro na disputa, o prefeito Ricardo Nunes (MDB).

Sem um contato direto entre um cabo eleitoral do porte de Bolsonaro e o presidente de um dos principais partidos da coalizão, as estratégias para a campanha à reeleição do prefeito ficam prejudicadas, segundo o entorno do ex-presidente. O que faz com que uma decisão no âmbito criminal possa ter consequências eleitorais.

Por isso que, além da petição, será colocada em curso uma operação política para demonstrar a ministros de cortes superiores que a restrição tem potencial inclusive de interferir eleitoralmente.

Fonte: CNN Brasil