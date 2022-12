Dinho é reconduzido à presidência da CMJP; veja nova composição para biênio 2023/2024

A Câmara Municipal de João Pessoa (CMJP) realizou, na manhã desta sexta-feira (30), a solenidade de posse da nova Mesa Diretora para o biênio 2023/2024. O vereador Dinho Dowsley (Avante) foi reconduzido ao cargo de presidente da Casa e conduziu a cerimônia. O prefeito Cícero Lucena (PP) e o vice-prefeito Leo Bezerra (PSB), entre várias autoridades, prestigiaram o ato solene.

A nova composição é a seguinte: Dinho Dowsley (Avante), presidente; Carlão (PL), 1º vice-presidente; Bosquinho (PV), 2º vice-presidente; Marcílio do HBE (Patriota), 1º secretário; Odon Bezerra (PSB), 2º secretário; Zezinho (Cidadania), 3º secretário. Em sessão extraordinária realizada em março deste ano, os 27 vereadores aprovaram, por unanimidade, a composição da única chapa inscrita.

O presidente reconduzido aproveitou para agradecer ao prefeito Cícero Lucena pela parceria que vai possibilitar, entre várias ações, a construção da nova sede do Legislativo pessoense. “Esta sexta-feira, 30 de dezembro tem um simbolismo espacial, pois assumo a presidência desta Casa de forma consecutiva. Um cargo conquistado com votação unânime, o que nunca houve, pois as disputas sempre foram acirradas. Assumo acompanhando os valorosos vereadores que vão compor a nova Mesa e agradeço aos membros que ora deixam suas funções. Ninguém chega a lugar nenhum só”, agradeceu.

Dinho ressaltou que a unanimidade conquistada foi fruto de muito trabalho e que a CMJP tem assumido as lutas do povo pessoense. Para ele, o vereador é o para-choque da população. Em seu pronunciamento, ele lembrou que foram mais de 13 mil matérias analisadas e votadas no decorrer de 2022. “Foi um ano de muitas conquistas que pavimentaram os recursos para o exercício financeiro de 2023, que vai permitir o início das obras da nossa nova sede. Limpamos a pauta de votação. Disponibilizamos mais de R$ 18 milhões em Emendas Impositivas, que estão sendo respeitadas pelo prefeito Cícero Lucena, que as distribui sem se ater à bandeira política dos nossos vereadores”, comentou.

Ele ainda anunciou que vai ampliar a potência da TV Câmara João Pessoa que irá atingir ceca de 100 municípios paraibanos. “Meu agradecimento a todos os servidores desta Casa, pois sem eles nosso trabalho não seria possível”, finalizou.

O vereador Zezinho Botafogo, que estava licenciado para conduzir a Pasta do Esporte Estadual, retornou à Casa para assumir a função de 3º secretario na nova Mesa.

Além dos vereadores e dos líderes do Executivo também prestigiaram a solenidade o senador Efraim Filho (União Brasil), o presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, Adriano Galdino (Republicanos), além dos deputados estaduais Edmilson Soares (Podemos) e Tanilson Soares (PSB), Hervázio Bezerra (PSB), João Gonçalves (PSB) e diversos secretários municipais.

Parlamentares recebem homenagens

Na ocasião, os deputados estaduais Hervázio Bezerra, Edmilson Soares e João Gonçalves receberam a Comenda dos 75 Anos da reabertura da CMJP, em homenagem aos serviços prestados enquanto foram vereadores na Casa Napoleão Laureano. Também recebeu a honraria o senador eleito Efraim Filho.

Na solenidade, ainda foram exibidos trechos do vídeo da série documental ‘João Pessoa Cidade de Leis’ referente aos 75 anos da CMJP celebrados em novembro, mostrando imagens da Capital paraibana e narrando os trabalhos do Legislativo pessoense. A série conta com 12 episódios e o primeiro deles será lançado a partir das 19h desta sexta-feira, 30.

A antecipação da posse da nova Mesa Diretora foi acordada com os vereadores devido ao feriado de 1º de janeiro (Ano Novo – Dia da Confraternização Universal) que também é a data da posse do governador reeleito do Estado da Paraíba, João Azevêdo (PSB) e do vice, Lucas Ribeiro (PP).