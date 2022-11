Elon Musk: ‘Apple ameaça tirar Twitter da App Store’

By

Elon Musk, novo controlador do Twitter, acusou a Apple nesta segunda-feira, 28 de ameaçar a retirada do aplicativo da rede social da App Store — loja de aplicativos da empresa.

“A Apple também ameaçou retirar o Twitter de sua loja de aplicativos, mas não nos disse o motivo”, publicou Elon Musk na plataforma.

Hoje, o bilionário fez uma série de mensagens dirigidas à fabricante do iPhone. Em uma delas, ele disse que a empresa praticamente parou de anunciar no Twitter. “Eles odeiam a liberdade de expressão na América?”, questionou sobre.

Tim Cook, atual CEO da Apple, foi marcado na publicação. “O que está acontecendo aqui, Tim Cook?”, escreveu.

No fim de outubro, Elon Musk fechou concretizou a compra do Twitter. Ao anunciar a conclusão do negócio, ele afirmou que estava motivado a promover a liberdade de expressão.

“A razão pela qual eu adquiri o Twitter é porque eu acho ser importante para o futuro da civilização ter uma praça digital comum, em que uma ampla gama de crenças pode ser debatida de forma saudável, sem recorrer à violência”, informou. Ele garante que o negócio não foi motivado para ganhar mais dinheiro.

“Não fiz porque seria fácil, não fiz para ganhar mais dinheiro”, escreveu. “Fiz para tentar ajudar a humanidade, reconhecendo que o fracasso em perseguir esse objetivo, apesar de nossos melhores esforços, é uma possibilidade muito real.”