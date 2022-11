Pesquisadores brasileiros descobrem linhagens inéditas da Ômicron no país

By

A criança de 3 anos estuprada em João Pessoa foi acolhida por uma instituição sob supervisão da Justiça. O caso é investigado pela Polícia Civil da Paraíba desde o início de novembro. Na última sexta-feira (25), o pai da vítima foi detido como suspeito do crime.

A prisão aconteceu na creche onde a criança estuda, no bairro do Geisel, após a Polícia Militar (PM) ser acionada pelo Conselho Tutelar. No sábado (26), o homem foi liberado para responder o processo em liberdade.

Segundo a Polícia Civil, o estupro de vulnerável foi constatado através do laudo pericial. No dia 8 de novembro, a diretora da creche percebeu o primeiro indício ao dar banho na vítima. “A criança reclamava de muitas dores, agressividade e dores na genitália, inclusive um sangramento apresentado superficial (…) na calcinha, na vestimenta íntima da criança e está apreendida na delegacia de proteção à criança”, falou delegada Wladia Holanda à equipe de reportagem da Rede Tambaú de Comunicação (RTC).

Conforme a delegada Wladia Holanda de Lima, o laudo aponta que houve atos libidinosos e com conjunção carnal. “Indícios da violência estão presentes nesse exame e a diretora da creche onde a criança estuda também produziu uma prova contundente em que a criança aponta a autoria do crime ao próprio pai”, disse a delegada plantonista da delegacia da mulher, Wladia Holanda.

Denuncie

A Polícia Civil da Paraíba disponibiliza canais de atendimento para receber denúncias sobre violência contra crianças e adolescentes. Além das delegacias especializadas em João Pessoa e Campina Grande, a denúncia pode ser feita em qualquer delegacia distrital ou municipal em todo o estado.

De forma virtual também é possível fazer uma denúncia. Para isso, a Polícia Civil disponibiliza o disque-denúncia (197) e a delegacia online: www.delegaciaonline.pb.gov.br.

Outra opção é o disque-denúncia nacional (disque 100), uma vez que a denúncia feita por este canal é direcionada para a delegacia da região onde estaria acontecendo o fato.

Fonte: portalt5