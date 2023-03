Em nota, família do prefeito de Pedras de Fogo lamenta fake sobre morte de Manoel Júnior e pede orações

Em nota encaminhada à imprensa na tarde desta terça-feira (28) familiares do prefeito Manoel Júnior repudiaram as informações falsas acerca da morte do gestor que foram propagadas, sem a devida apuração, por setores da imprensa, ao mesmo tempo que também pediram orações pelo restabelecimento da saúde do político.

No texto, os familiares informam que coração de Manoel “segue batendo”.

Confira a nota:

O coração generoso e grande dele, continua batendo. A família pede orações.

Além disso, repudiamos informações falsas divulgadas através de portais, blogs ou redes sociais.

As informações oficiais serão publicadas neste perfil.

Estamos juntos em oração