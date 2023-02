Novo ‘dono’ do São João de Campina Grande anuncia primeira atração da festa

Novo homem forte do São João de Campina Grande, o empresário Jocélio Costa, dono do Bar do Cuscuz, anunciou em Salvador (BA), onde curte o Carnaval, a primeira atração do evento, em junho.

Para esta edição, que celebra 40 anos de festa, o organizador confirmou o cantor de axé Durval Lelys e disse estar negociando para levar Léo Santana, Bell Marques e Alok.

— A gente tenta diversificar o máximo lá com forró, com frevo, a gente consegue o regional, a gente tenta com o eletrônico também — disse Jocélio, ao site Bahia Notícias.

O Portal também destacou que Jocélio “anunciou que conseguiu uma licitação para realizar a festa por mais dois anos, podendo ser renovado por mais dois anos”.

Fonte: Blog do Maurílio Junior