PF recolhe materiais em busca de provas sobre ataque a ônibus em João Pessoa

A Polícia Federal (PF) aprendeu novos materiais que serão analisados durante a investigação do incêndio criminoso de um ônibus, no dia 18 de julho em João Pessoa. As ordens judiciais foram cumpridas na manhã desta quinta-feira (24) na cidade de Bayeux.

De acordo com a PF, três mandados de busca e apreensão foram cumpridos no bairro Mutirão. Durante a ação, os policiais recolheram celulares e documentes que serão periciados na apuração sobre o ataque ao ônibus. Os mandados são um complemento da operação realizada nesta quarta (24) pela força-tarefa do Sistema Único de Segurança Pública da Paraíba (FT-Susp/PB).

Em investigação

Nesta quarta-feira (23), durante uma operação em Bayeux, quatro suspeitos de envolvimento no incêndio criminoso ao ônibus foram presos. Vale lembrar que um dos envolvidos já havia sido detido no dia 30 de julho, na mesma cidade. Com ele, a polícia apreendeu um galão de gasolina que teria sido usado no dia do crime.

Ainda ontem (23), representantes da força-tarefa falaram sobre as investigações em uma entrevista coletiva. Ao todo, a polícia identificou que oito pessoas participaram do crime. São três mandantes e cinco executores. Dos executores, além do que foi morto, dois foram presos, um tem mandado de prisão expedido e o quinto ainda está sob investigação.

Questionado sobre as motivações para o ataque, o coronel Sérgio Fonseca, comandante da Polícia Militar do Estado da Paraíba, informou que “o motivo nem é interessante ser revelado para não atrapalhar as investigações”.

Fonte: T5