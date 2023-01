Hackers realizam nova ação criminosa e retiram dinheiro de contas da Prefeitura de Parari

A ação criminosa por hackers em contas de prefeituras da região vem acontecendo e já vem gerando um alerta por parte dos gestores caririzeiros. Após a Prefeitura de Boa Vista ter recentemente suas contas bancárias mantidas na Caixa Econômica Federal invadidas pelos hackers, agora foi a vez da Prefeitura de Parari ser alvo de ataques cibernéticos.

A informação foi confirmada através do procurador jurídico da cidade, Dr. José Maviael, que revelou que foram movimentados mais de R$ 29 mil reais pelos hackers. De acordo com o advogado, os criminosos adentraram por meio virtual a uma conta bancária da Prefeitura de Parari mantida na Caixa Econômica e movimentaram os valores de R$ 14.480,00 e R$ 15.100,00.

O prefeito de Parari, Genival Queiroz, agiu rápido junto a Caixa Econômica, e confirmou que o dinheiro foi reposto as contas da Prefeitura e reafirmou que não houve prejuízo ao erário público. Genival informou que por questão de segurança todas as contas bancárias do município foram bloqueadas temporariamente.

Numa ação parecida, a Prefeitura de Boa Vista teve suas contas invadidas no final do ano passado e cerca de R$ 40 mil foram extraídos das contas do Poder Executivo mantidas na Caixa Econômica Federal. A entidade bancária da mesma forma, realizou os estornos para os cofres públicos do município.

Fonte: Olho no Cariri