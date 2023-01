Após reunião com Galdino, Branco Mendes retira a candidatura a presidência da ALPB e será o corregedor da casa

De acordo com informações de bastidores, o deputado estadual Branco Mendes (Republicanos), não é mais candidato a presidência da Assembleia Legislativa da Paraíba. As informações dão conta de que Branco se reuiniu nesta terça-feira (03) com o atual mandatário, Adriano Galdino, do mesmo partido, e um acordo foi estabelecido entre os dois.

O parlamentar trabalhava para bater chapa contra o colega, mas perdeu as condições frente à maioria construída por Galdino para conseguir a quarta recondução para o cargo. Pelo acordo, Mendes deve assumir a Corregedoria da Casa no primeiro biênio.

O acordo entre os dois ocorre após celeuma sobre a disputa do primeiro biênio, embebida em grave troca de acusações. Num primeiro momento, seguindo o entendimento de que haveria impedimento legal para disputar o cargo no primeiro mandato, Galdino fechou acordo com Branco para que o colega disputasse o primeiro biênio e ele, o segundo. O fato novo foi aberto com mudanças no entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) abrindo a possibilidade de o atual presidente da Assembleia disputar a reeleição e o segundo biênio também.

Com isso, Galdino recorreu ao que foi dito nas primeiras conversas, relembrando a todos que disputaria o primeiro biênio se tivesse condições jurídicas para isso. Num primeiro momento, Branco relutou e chegou a usar a tribuna da Assembleia para protestar contra o colega. O atual presidente, por outro lado, tratou de buscar apoios entre os parlamentares da Casa. Conseguiu o referendo de 33 deputados, com perspectiva de elevar esse número. Sem condições de peitar o poderio adversário, Branco recuou. Ambos integram o Republicanos e mantém relação de cordialidade há muitos anos.

A bolsa de apostas na Assembleia Legislativa aponta para a oficialização do acordo nos próximos dias.

Fonte: Polêmica Paraíba