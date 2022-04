Mais uma vez ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena. OConcurso 2.474, realizado na noite deste sábado, no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo, acumulou.

O próximo concurso será na terça-feira, cujo prêmio é estimado em R$ 38 milhões.

Os números sorteados neste sábado foram: 22, 30, 38, 39, 49 e 56.

A quina teve 27 apostas vencedoras; cada uma receberá R$ 92.717,62 . A quadra teve 2.372 apostas ganhadoras; cada uma levará R$ 1.507,69.