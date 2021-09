Exclusivo: Torcedores só poderão assistir partida entre Botafogo e Ituano se apresentar teste para Covid ou cartão com D2

A diretora de Vigilância em Saúde de João Pessoa, Alline Grisi, durante entrevista exclusiva ao Sistema Arapuan de Comunicação nesta quarta-feira (29), deu detalhes sobre a reunião que aconteceu entre a fiscalização sanitária da Capital e o Ministério Público da Paraíba (MPPB) que definiu os pré-requisitos necessários para os torcedores que vão assistir o confronto entre Botafogo-PB e Ituano-SP, em partida válida pelo quadrangular final do Brasileirão Série C, no Estádio Almeidão.

Segundo a diretora de Vigilância em Saúde, ficou estabelecido que os torcedores só terão acesso ao estádio se apresentarem cartão de vacinação com a primeira dose (D1), junto com teste de diagnóstico para Covid-19, ou cartão de vacinação com a segunda dose (D2) para pessoas que foram imunizadas a mais de 14 dias. Ela afirmou ainda que serão 4.500 mil equipes de fiscalização estarão no local monitorando a entrada e saída do público.

“Iremos acompanhar o evento, estaremos com fiscais sanitários. Tivemos uma reunião agora a tarde com o Ministério Público para fechar os detalhes e a gente pede que as pessoas só comprem o ingresso se tiverem com o cartão de vacina com a primeira dose e o teste negativo 48h antes do evento, ou o cartão de vacina com a segunda dose com 14 dias antes“, disse.

Se você não tiver os pré-requisitos não vai entrar no jogo e quem conseguir furar o bloqueio, a fiscalização vai dá dentro fiscalizando também. Vale ressaltar que aquele que descumprir os protocolos sanitários, como o não uso da máscara, vai ser retirado do estádio. O teste a ser apresentado é o PCR-RT, o RNA (sangue) ou o antígeno (swab). O teste rápido do dedo não serve”, concluiu Alline Grisi.

Fonte: Paraíba.com.br