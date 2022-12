MPF denuncia Roberto Jefferson por tentativa de homicídio contra agentes da PF

By

O Ministério Público Federal (MPF) apresentou denúncia nesta quarta-feira (7) contra o ex-deputado Roberto Jefferson por tentativa de homicídio contra agentes da Polícia Federal que foram até a casa dele, no Rio de Janeiro, cumprir um mandado de prisão. O ex-parlamentar é acusado de atirar contra quatro policiais, resistência qualificada, posse de arma de fogo e munição de uso restrito e permitido, além de posse e adulteração de granadas.

O caso ocorreu no dia 23 de outubro, e, de acordo com o Ministério Público, Jefferson jogou contra os agentes uma granada, envolta de fita adesiva com pregos, para potencializar o poder de destruição. Após lançar o artefato, o ex-deputado teria dito: “Vocês estão juntinhos aí vão machucar”.

Além de arremessar a granada, ele efetuou cerca de 30 disparos contra os agentes em um primeiro momento. Um dos integrantes da equipe da PF teria gritado que um policial estava ferido. Então, Jefferson lançou outras duas granadas e efetuou mais 30 disparos de carabina.

“Após o disparo de aproximadamente 60 tiros de carabina e o lançamento de três granadas (adulteradas) contra os quatro policiais federais, Roberto Jefferson gravou novo vídeo, divulgado na internet, exibindo a viatura policial alvejada por vários disparos, além de uma grande poça de sangue próxima ao veículo”, informou o MPF.

Ele foi preso em flagrante por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que tinha expedido o mandado de prisão preventiva, o que levou a equipe policial a ir até a casa do ex-congressista.

Fonte: R7