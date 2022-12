XERIFE DO BRASIL – Alexandre de Moraes afasta prefeito do cargo

A pedido do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), a Polícia Federal (PF) prendeu na noite da última terça-feira, 6, um empresário que participava de uma manifestação em frente ao quartel general do exército em Brasília. Em discurso, Milton Bladin pediu a participação da população nos protestos. O empresário foi preso pela corporação nas proximidades do acampamento em um momento que se afastou do local.

Além de mandar prender Milton, Moraes determinou de imediato o afastamento do prefeito de Tapurah, em Mato Grosso, Carlos Alberto Capeletti, que também teria participado das manifestações. A medida é válida inicialmente por 60 dias. O ministro determinou ainda que a Procuradoria-Geral do Estado instaure um inquérito contra o prefeito.

Em entrevista nesta quarta-feira, 7, ao programa Os Pingos Nos Is, da Jovem Pan, o prefeito afastado comentou que a medida de Moraes é “totalmente antidemocrática”. “Não fui notificado ainda. Fiquei sabendo pelas redes sociais há pouco. Ontem tive uma notificação do Ministério Público do Mato Grosso, a qual diz que tenho 15 dias para prestar esclarecimento sobre os vídeos que andei fazendo. Me pegou de surpresa.

O fato de uma atitude desse tamanho totalmente antidemocrático porque eu estava exercendo o meu papel de cidadão. Estava fazendo as manifestações, chamando as pessoas no que eu acredito que esse país precisa melhorar”, comentou.

Fonte: Rádio Jovem Pan