Na PB, renovação política na ALPB e na bancada federal é próxima de zero

Dos cinco novos deputados federais, quatro, na verdade, já integram esquemas políticos antigos e estão entrando apenas com a nova cara. Nem isso, porque Romero Rodrigues (PSC) e Luiz Couto (PT) já são figurinhas carimbadas no álbum do Congresso. Mersinho Lucena (PP) é a representação do grupo político liderado pelo atual prefeito de João Pessoa, que milita politicamente no Estado desde 1990. Se pegarmos pelo sobrenome, a família Lucena milita na política da desde a República Velha. Murilo Galdino (República) representa uma família em ascensão, que é lidera pelo presidente da Assembleia, deputado Adriano Galdino.