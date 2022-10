Nos pênaltis, Flamengo derrota Corinthians e conquista a Copa do Brasil pela quarta vez

A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ) relatou diversas tentativas de invasão no estádio do Maracanã antes da partida.

Quatorze torcedores do clube paulista foram presos após tentarem adentrar o estádio pelo portão 10. Eles foram conduzidos para o Juizado Especial Criminal (Jecrim).

As equipes atuaram e evitaram a entrada sem autorização de flamenguistas pela rua Mata Machado e no portão E.

Uma policial ficou ferida e precisou ser encaminhada ao Hospital Central da Política Militar, onde recebeu três pontos na mão esquerda após um corte. A oficial trabalhava no Museu do Índio, tomado por torcedores.

Houve confronto entre as partes também no viaduto Oduvaldo Cozzi, sendo preciso a utilização de bombas para dispersão.