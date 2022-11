Um dos países que mais viola direitos humanos, o Catar, sede da Copa do Mundo 2022, protagonizou nova cena lamentável nesta terça-feira (22/11). Polícias locais confundiram a bandeira do estado de Pernambuco com um símbolo da causa LGBTQIA+. O alvo foi o jornalista Victor Pereira, do Correio Braziliense, que conversava com voluntárias próximo a um dos estádios do torneio. Ele teve o celular confiscado pelos policiais. O aparelho só foi devolvido, após o repórter apagar as filmagens da abordagem.