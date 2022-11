Erasmo Carlos morreu nesta terça-feira (22). O cantor e compositor de 81 anos havia sido internado hoje de manhã no Hospital Barra Dór, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, às pressas.

Erasmo havia recebido alta no início do mês após ficar internado por nove dias no hospital, com um quadro de edema. A informação é do Metrópoles.