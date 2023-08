Operação Divisa Segura: Núcleo de Operação Especiais (NOE) da PRF e da CPCães da PMPB prende três homens suspeitos de golpes e apreende mais de R$14 mil e 19 documentos falsos, na PB

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) na Paraíba em ação integrada com equipe da Companhia de Policiamento com Cães (CPCães) da Polícia Militar da Paraíba (PMPB), prendeu três homens por associação criminosa e falsificação. Eles são suspeitos de aplicar golpes utilizando documentos falsos. Durante a ação, foram apreendidos mais de R$14 mil em espécie.

Equipe policial composta por agentes do Núcleo de Operação Especiais (NOE) da PRF e da CPCães da PMPB, realizavam ações de fiscalização alusivas à Operação Divisa Segura, cujo escopo é reforçar o policiamento nas divisas com o Rio Grande do Norte e Pernambuco, quando visualizaram próximo à Unidade Operacional da PRF no município de Mamanguape, na BR 101, km 31, por volta das 16h, um veículo Honda Fit com três ocupantes homens, sendo que um deles estava sem o cinto de segurança. Prontamente o carro foi abordado a fim de ser realizada uma fiscalização. No decorrer das ações, os indivíduos de 28, 38 e 45 anos, relataram serem de Goiânia/GO e teriam indo a Natal/RN a passeio, no entanto, entraram em contradição por diversas vezes quando perguntados os detalhes da viagem.

Diante do nervosismo do trio, foi realizada uma inspeção minuciosa no interior do automóvel, sendo localizados R$14.243,00, e mais uma vez, os indivíduos entraram em contradição ao serem questionados sobre a origem do dinheiro. Em um calçado foram encontrados 19 documentos falsos de identidade com a foto dos indivíduos. Um deles já havia respondido criminalmente por uso de documento falso. Eles relataram que teriam utilizados os documentos para fazer transações financeiras em instituições bancárias em Natal/RN.

Através da expertise policial foi possível identificar que eles tentaram aplicar um golpe em uma agência bancária localizada no bairro do Alecrim, em Natal/RN, na qual eles tentaram sacar dinheiro do FGTS com documentos falsos, porém a ação foi frustrada, chegando inclusive a danificar a porta de saída em fuga quando foi identificada a fraude.

Diante das circunstâncias flagradas, todos os três indivíduos foram detidos e encaminhados para a Delegacia de Polícia Judiciária com o dinheiro e os documentos falsos. Eles poderão responder criminalmente por associação criminosa e falsificação.

