Paraíba cresce quase 90% nas exportações no primeiro trimestre

O Centro Internacional de Negócios da Paraíba divulgou, nesta terça-feira, 11, a Balança Comercial do mês de março com dados do primeiro trimestre de 2023. Segundo o documento, o estado teve um crescimento de 88,62% no total de exportações dos meses de janeiro, fevereiro e março deste ano, quando comparado ao mesmo período de 2022. Essa taxa representa mais de 66 milhões de dólares frente aos US$ 35 milhões exportados nos três primeiros meses do ano passado.

No acumulado desse primeiro trimestre, o estado teve destaque nas exportações dos calçados de borracha ou plástico e de outros açúcares de cana, que juntos, esses dois tipos de produtos somam cerca de US$ 35 milhões exportados. Além disso, em março ambos também foram protagonistas da relação comercial da Paraíba com outros países, como Tunísia, Espanha e Reino Unido, principais importadores do estado naquele mês.

O Panorama do Comércio Exterior, publicado em fevereiro pelo CIN, mostrou que a Paraíba teve um leve crescimento de quase 0,10% nas exportações entre 2021 e 2022, mas as primeiras Balanças Comerciais deste ano já mostram uma projeção de maior crescimento para 2023. A Balança Comercial é um documento publicado mensalmente pelo Centro Internacional de Negócios como parte das ações de estímulo à internacionalização das empresas paraibanas, trazendo informações sobre as exportações e importações, detalhando os principais setores e países que mais compraram e venderam produtos ao estado.

Fonte: Ascom