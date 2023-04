Vereador tem mandato cassado e TRE anula votos de suplentes do PL, em Santa Rita

By

Vereador tem mandato cassado e TRE anula votos de suplentes do PL,...

O juiz José Ferreira Ramos Júnior foi o relator da ação e o parecer dele foi acompanhado por unanimidade pelos demais membros da Corte, conforme apurou o ClickPB. O juiz Ferreira Júnior considerou que as provas são suficientes para apontar a fraude eleitoral.

Entre as evidências estão a de que a candidata Ecresia de Morais teve votação zero, não realizou campanha e nem prestação de contas parcial de campanha. O juiz José Ferreira Ramos Júnior ainda apontou que a candidata Rosineide Maria não sabia nem o nome do partido pelo qual concorria a eleição.

A decisão do TRE-PB anula os votos recebidos pela chapa do PL e deve ser cumprida imediatamente.