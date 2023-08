Adriano Galdino apresenta Voto de Aplauso ao governador João Azevedo pela redução dos indicadores de violência na Paraíba

O presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB), deputado Adriano Galdino, apresentou Voto de Aplausos ao governador da Paraíba, João Azevêdo, assim com, ao secretário de Segurança Jean Nunes pela redução dos números de assassinatos na Paraíba no primeiro semestre de 2023.

De acordo com o índice nacional de homicídios criado pelo G1, com base nos dados oficiais dos 26 estados e do Distrito Federal, a Paraíba aparece entre os estados que apresentaram a maior proporção de redução da violência letal no primeiro semestre deste ano.

Com redução de 22,4%, a Paraíba é o estado que mais diminuiu o número de mortes por crimes violentos na Região Nordeste. Em segundo lugar aparece o estado de Sergipe, com redução de 19,01%.

Para o presidente do Poder Legislativo, os resultados conquistados são frutos de um trabalho efetivo e responsável realizado pelo governador João Azevêdo e as forças de segurança do Estado. “A Paraíba é destaque na redução do número assassinatos, segundo o índice nacional de homicídios criado pelo g1, com base nos dados oficiais dos estados. A redução foi de 22,4% – o segundo estado do Brasil que mais diminuiu a violência letal no primeiro semestre deste ano. Apresentei, na ALPB, Voto de Aplausos ao governador João Azevêdo, ao secretário de Segurança, Jean Nunes, aos comandantes Cel. Sergio Fonseca, Cel. Ronildo e a todos e todas que fazem as forças policiais da Paraíba. Parabéns pelo resultado”, afirmou Galdino.

Os dados do índice nacional de homicídios foram divulgados na manhã desta quinta-feira (17) pelo G1.

Fonte: pbagora