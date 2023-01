Presa e algemada, policiais são flagrados sufocando mulher com sacola na cabeça

Os policiais que foram flagrados no dia 1º de janeiro colocando uma sacola plástica na cabeça de uma mulher durante uma abordagem policial, seguem presos e nesta quinta-feira (12) viraram réus pelos crimes de tortura, roubo e ameaça. Eles foram detidos no dia 4, quando as imagens viralizaram. O caso aconteceu dentro de um bar localizado de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul.

De acordo com informações da vítima, o marido dela também foi agredido pelos policiais. “Eu estava aqui fora, tomando cerveja. A polícia veio e simplesmente abordou meu marido. Botaram saco na cabeça dele, algemaram ele, bateram nele. Vieram em mim, botaram saco na minha cabeça. A sorte foi que a pessoa filmou”, disse.

No vídeo, gravado pela fresta de uma porta, é possível ver dois militares fardados e a mulher. Ela está em pé, com as mãos algemadas para as costas.

Um dos militares se aproxima, coloca o saco plástico sobre a cabeça da vítima e aperta. A gravação foi interrompida em seguida.

Por sorte, a vítima não morreu e o vídeo foi jogado na internet para que esses policiais, identificados como João Victor Alves Viana e Leanderson Alves da Silva, pudessem ser localizados. Eles agora irão responder pelos crimes de tortura, roubo e ameaça pois levaram R$250 do bar onde tudo ocorreu.

Veja vídeo: