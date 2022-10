Presidência da Assembleia: Michel Henrique se coloca como candidato

By

O deputado estadual eleito, Michel Henrique, ignorou os mais de 20 apoios que já estão com Adriano Galdino – segundo o próprio Galdino – e se colocou como candidato à presidência da Assembleia Legislativa.

“Tenho legitimidade para o cargo e posso realizar um sonho do meu pai” disse o parlamentar durante entrevista ao Sistema Arapuan de Comunicação.

Entretanto, Michel disse que esperará o 2° turno para iniciar sua campanha. “Mais importante do que um nome é um projeto para fortalecer ainda mais o Poder Legislativo”, disse o deputado, ao destacar que os 36 deputados saberão escolher nome que agregue mais.

Michel Henrique e Galdino são integrantes do Partido Republicanos. Porém, o primeiro está caminhando com Pedro Cunha Lima (PSDB) e o segundo, com João Azevêdo (PSB).

Por Fonte83