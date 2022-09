Certidão de óbito revela causa da morte da rainha Elizabeth

Foi divulgado nesta quinta-feira, 29, a certidão de óbito da rainha Elizabeth II, que morreu em 8 de setembro, no Palácio de Balmoral, na Escócia. O documento foi incluído hoje no site da divisão nacional de registros da Escócia.

O secretário-geral, Paul Lowe, confirmou que a morte da majestade ocorreu em decorrência da “idade avançada”, conforme consta no documento.

Até então, a causa da morte era dada como um “mistério”. A Família Real havia divulgado apenas que Elizabeth II “morreu pacificamente”, aos 96 anos.

A rainha vinha enfrentando um quadro de saúde que inspirava cuidados desde outubro do ano passado, quando foi internada em Londres, na Inglaterra, após passar mal e precisar de exames.

A monarca mais longeva da história do Reino Unido foi sepultada na segunda-feira 19, no Castelo de Windsor, uma das propriedades da realeza britânica.

Durante a cerimônia, o corpo da rainha permaneceu lacrado no caixão, fabricado há 30 anos com carvalho inglês e forrado com chumbo. A monarca descansa agora na capela da Igreja de Saint George, no castelo de Windsor. Lá estão enterrados também os corpos do pai da rainha, o rei George VI; do marido, Philip de Edimburgo; da mãe, Elizabeth; e da irmã, Margaret.

Fonte: Revista Oeste