Queixa crime contra Edir Macedo

A Aliança Nacional LGBTI + entrou com uma queixa crime contra o bispo Edir Macedo. O movimento afirma que na véspera do natal, noite do dia 24 de dezembro, Macedo exibiu na Rede Record de Televisão discurso homofóbico:

“Você não nasceu mau. Ninguém nasce mau. Ninguém nasce ladrão, ninguém nasce bandido, ninguém homossexual ou lésbica…ninguém nasce mau”.

O presidente da Aliança Nacional Lgbt+, Toni Reis, também se pronunciou sobre o assunto. “Comparar homossexualidade a ser bandido é um discurso de ódio e não Podemos tolerar isso. Que Macedo responda na forma da lei”, declarou.

Fonte: F5