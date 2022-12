Após discussão, dois homens foram esfaqueados na região do Cariri

Dois homens ficaram feridos após serem esfaqueados durante uma discursão na zona rural de Monteiro.

De acordo com informações, o caso aconteceu no sítio Olho D’água do Morcego, quando dois homens ficaram feridos, após um desentendimento, as vítimas foram socorridas para o Hospital Regional de Monteiro.

Os acusados se evadiram do local, a polícia foi acionada na tentativa de localizar os agressores, mas até o fechamento desta matéria não havia informação da prisão dos acusados.

Fonte: Olho no Cariri