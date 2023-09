Semana começa com 153 oportunidades de emprego em Campina Grande

A última semana de agosto começa com 153 oportunidades de emprego, em Campina Grande, conforme o cadastro do Sine Municipal. Desse total, 52 são para Pessoas Com Deficiência (PCD). Os interessados devem procurar o Sine Municipal munidos de RG, CPF, comprovante de residência, currículo atualizado e carteira de trabalho. Todas as vagas exigem comprovação de experiência e as oportunidades para PCD requerem apresentação de laudo médico, expedido há 3 meses, no máximo.

As vagas podem ser consultadas de forma presencial ou online, através dos links disponíveis na bio do instagram oficial: @sinemunicipalcg. O candidato deve acessar os links para Novo Cadastro e/ou Atualização: //forms.gle/h8yVfRj2eCNurJij6. É importante que os campos sejam completamente preenchidos, com todas as informações solicitadas no formulário.

O Sine Municipal está localizado na rua Santa Clara, S\N, Centro – próximo ao Terminal de Integração de Passageiros. O órgão atende de segunda a quinta-feira, das 7h às 17h e na sexta-feira, das 7h às 13h.

Estão à disposição as seguintes vagas:

Agente de microcrédito (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 2 vagas

Armador de ferros (ensino fundamental completo + 6 meses de experiência na função) 2 vagas

Assistente administrativo (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 1 vaga

Assistente de contadoria fiscal (ensino superior completo em ciências contábeis + 6 meses de experiência na função) 6 vagas

Atendente de balconista (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 1 vaga

Atendente de telemarketing (ensino médio completo + boa comunicação + habilidade de persuasão + 6 meses de experiência na função) 2 vagas

Auxiliar administrativo (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 3 vagas

Auxiliar contábil (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 6 vagas

Auxiliar de escritório (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 18 vagas

Auxiliar de limpeza (ensino fundamental completo + 6 meses de experiência na função) 1 vaga

Auxiliar de logística (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 1 vaga

Auxiliar de pessoal (ensino fundamental completo + 6 meses de experiência na função) 2 vagas

Balconista (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 2 vagas

Carpinteiro (ensino fundamental completo + 6 meses de experiência na função) 4 vagas

Consultor de vendas (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 1 vaga

Contador (ensino superior completo em ciências contábeis + 6 meses de experiência na função) 1 vaga

Cozinheiro no serviço doméstico (ensino fundamental completo + 6 meses de experiência na função) 1 vaga

Eletricista de instalações de veículos automotores (ensino técnico completo em eletrônica automotiva e\ou similares) 1 vaga

Encanador (ensino fundamental completo + 6 meses de experiência na função) 1 vaga

Encarregado da manutenção mecânica de sistemas operacionais (ensino técnico completo em manutenção de máquinas ou áreas afins + 6 meses de experiência na função) 1 vaga

Eletricista de instalações em veículos automáticos (ensino técnico completo em eletricista de instalações + 6 meses de experiência na função) 1 vaga

Farmacêutico PCD (ensino superior completo em ciências farmacêuticas + 6 meses de experiência na função + laudo médico atualizado) 1 vaga

Garçom (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 2 vagas

Gerente de produção (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 1 vaga

Impressor de plástico (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 3 vagas

Mecânico de automóveis (ensino fundamental completo + 6 meses de experiência na função) 1 vaga

Mecânico de bicicletas (ensino fundamental completo + 6 meses de experiência na função) 2 vagas

Mecânico de veículos (ensino fundamental completo + 6 meses de experiência na função) 2 vagas

Mestre de obras (ensino fundamental completo + 6 meses de experiência na função) 2 vagas

Montador de estruturas metálicas (ensino fundamental completo + 6 meses de experiência na função) 6 vagas

Nutricionista (ensino superior completo em nutrição + 6 meses de experiência na função) 1 vaga

Operador de caixa (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 1 vaga

Operador eletromecânico (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 1 vaga

Oportunidades variadas para PCD’s – setores: administrativa e operacional (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função + laudo médico atualizado) 50 vagas

Pintor de automóveis (ensino fundamental completo + 6 meses de experiência na função) 1 vaga

Professor instrutor de ensino e aprendizagem em serviços (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 2 vagas

Recepcionista atendente PCD (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função + laudo médico atualizado) 1 vaga

Recepcionista atendente (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 1 vaga

Servente de limpeza (ensino fundamental completo + 6 meses de experiência na função) 1 vaga

Técnico eletrônico (ensino técnico completo em eletroeletrônica + 6 meses de experiência na função) 1 vaga

Técnico eletromecânica (ensino técnico completo em eletromecânica + 6 meses de experiência na função) 1 vaga

Técnico em segurança do trabalho (ensino técnico completo em Segurança do Trabalho + 6 meses de experiência na função) 1 vaga

Teleoperador (ensino médio completo + boa comunicação + conhecimentos em pacote office) 10 vagas

Vendedor interno (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 1 vaga

Vendedor pracista (ensino médio completo + boa comunicação +6 meses de experiência na função) 2 vagas