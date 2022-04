TIRADENTES: Mais de 576 mil passageiros devem passar por aeroportos durante feriado

Cerca de 576 mil passageiros devem passar pelos 17 aeroportos administrados pela Infraero entre os dias 20 e 25 de abril, por conta do feriado de Tiradentes. Para o período, estão previstos cerca de 4,4 mil pousos e decolagens.

Os dias movimentados serão a quarta (20), com 109 mil passageiros e 859 aeronaves e segunda (25) com 122 mil usuários e 959 aviões.

Segundo a Infraero, toda a projeção foi feita com base em dados informados pelas empresas aéreas. No ano passado, os aeroportos não tiveram nenhuma alteração porque o feriado não foi prolongado e foi comemorado na quarta-feira.

Viagem tranquila

Para ter uma viagem tranquila, o passageiro deve chegar com ao menos 1h30 de antecedência para viagens nacionais e 3h para viagens internacionais. Além disso, mesmo com o avanço da vacinação, a Infraero recomenda que se mantenha uma distância segura e que os passageiros façam o uso de máscaras permitidas. Nos terminais, o uso dos equipamento de proteção seguem as recomendações dos governos locais, enquanto nas aeronaves e salas de embarque, o uso continua sendo obrigatório conforme previsto pela ANVISA.

De acordo com a gestora do Núcleo de Acompanhamento e Gestão Operacional da INFRAERO, Dunia Aleixo, o uso da tecnologia também pode facilitar uma viagem mais tranquila. “Sempre que possível, usem a tecnologia para antecipar o processo de check in por celulares, computadores e totens de autoatendimento, a fim de agilizar o processo e já começar a aproveitar a viagem desde a chegada ao aeroporto.”

Estradas

A fiscalização nas estradas e rodovias de todo o Brasil também será reforçada pela PRF durante o feriado. A Operação Tiradentes vai se iniciar às 00h01 do dia 21 de abril e se estenderá até as 23h59 do dia 24 de abril. O objetivo é, além de garantir a segurança viária, combater a criminalidade nas rodovias federais. Os policiais estarão em pontos estratégicos e em horários com maior incidência de acidentes graves.

A PRF dá algumas dicas para quem planeja pegar as estradas neste feriado:

Não esqueça a cadeirinha, no caso de transporte de crianças;

Observe as placas que indicam os limites de velocidade e as condições de ultrapassagem. Elas não foram colocadas naquele ponto da rodovia sem motivo. Nos trechos em obras, o motorista deve reduzir a velocidade e obedecer a sinalização local. Os condutores também devem redobrar a atenção em cruzamentos e áreas urbanas e jamais desviar a atenção do trânsito;

Se não possuir CNH ou estiver com o documento suspenso ou ainda se fez uso de bebida alcoólica, não dirija. Nestes casos, pense em utilizar transportes alternativos como os carros de aplicativos, táxis, ônibus;

Confira se todas as taxas do veículo foram pagas. Somente dessa forma ele estará licenciado e será autorizado a seguir viagem.

No feriado de páscoa, em todo o Brasil, a PRF observou uma diminuição de 50% no número de acidentes graves e uma redução de 71% de feridos. Mas, o número de mortes nas rodovias foi de 58,32% maior do que no ano passado.

Fonte: Brasil 61