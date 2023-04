Vereadores campinense votam contra o povo para atender os desejos do Prefeito Bruno

Os vereadores que são os representantes do Povo que deveriam refletir as vontades e os desejos do povo que os elegeram, mas em Campina Grande e diferente a maioria dos vereadores, inclusive os de oposição estão ali para atender os desejos e fetiches do prefeito Bruno Cunha Lima.

Na sessão desta terça-feira, 04/04, os vereadores aprovaram por maioria a autorização para que o prefeito endivide o povo Campinense realizando uma operação de crédito direcionadas a financiamentos para execução um pacote de obras Como diz o prefeito “Obras Históricas”.

O projeto foi aprovado por 16 votos favoráveis e seis contrários, a autorização para financiamento junto ao Fundo Financeiro para Desenvolvimento da Bacia do Prata (Fonplata), da ordem de 52 milhões de dólares. Em seguida, foi aprovada também por 16 a 06 a autorização para contrato com o Banco do Brasil, de R$ 40 milhões. Ambas as matérias, que dependiam de dois terços dos votos dos parlamentares (exatamente dezesseis), foram votadas em dois turnos. Nas duas autorizações aprovadas pelo poder legislativo, o posicionamento dos vereadores foram os mesmos.

Os vereadores a favor do prefeito e pelo endividamento dos campinense foram: Pastor Luciano Breno, Alexandre do Sindicato, Ivonete Ludgério, Dinho do Papaléguas, Carol Gomes, Dona Fátima, Severino da Prestação, Renan Maracajá, Aldo Cabral, Saulo Germano, Waldeny Santana, Fabiana Gomes, Janduy Ferreira, Saulo Noronha, Hilmar Falcão e Rui da Ceasa.

Os que votaram contra o empréstimo do desespero foram: Anderson Pila, Olimpio Oliveira, Jô Oliveira, Eva Gouveia, Pimentel Filho e Rostand Paraíba.

Mas o que chama atenção não e a postura de alguns vereadores que são fieis cães de guarda de gatinhos do prefeito e a atitude de alguns vereadores de oposição como e o caso de Dona Fátima da Vila Cabral, Renan Maracajá e o suplente de Vereador Severino da Prestação que está ocupando a vaga da vereadora Valeria Aragão que mesmo sendo de oposição cederam aos caprichos de Bruno. Agora fica a pergunta o que vale mais lutar pelo povo ou agradar o prefeito?