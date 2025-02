Vereadora Aninha Cardoso é eleita para Comissão Permanente de Finanças, Orçamento, Fiscalização Financeira e Controle da CMCG

A vereadora Aninha Cardoso (REP), começou sua primeira semana de mandato sendo eleita como membro da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento, Fiscalização Financeira e Controle da Câmara Municipal de Campina Grande. A votação aconteceu nesta quarta-feira (05).

A Comissão Permanente de Finanças, Orçamento, Fiscalização Financeira e Controle têm entre suas funções avaliar e deliberar sobre projetos orçamentários; parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado a respeito da Prestação de Contas do Prefeito; avaliar a Lei Orçamentária Anual (LOA); da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO); conduzir as discussões do Orçamento Participativo; bem como, se necessário, oferecer parecer acerca de projetos relacionados à mudança da LDO, LOA ou PPA.

“Estou muito feliz em iniciar minha legislatura com a responsabilidade de analisar questões tão importantes para Campina. Eu sei que a missão não será fácil, tudo é muito novo para mim, mas disposição, vontade de trabalhar por minha cidade e mudar a vida das pessoas, eu tenho”.

Aninha fará parte da comissão ao lado do vereador pastor Luciano Breno (Avante), como presidente e Rafafá (UB), como secretário.