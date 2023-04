Secretário de Saúde anuncia novo concurso amplo para todo a Paraíba e antecipa que PB Saúde assumirá administração de mais unidades

O Secretário de Estado de Saúde, Jhony Bezerra, anunciou durante entrevista no programa Frente a Frente, da TV Arapuan, na noite desta segunda feira (3), anunciou que o governo pretende realizar um novo concurso público para o preenchimento de vagas na rede estadual de saúde. De acordo com o secretário, serão convocados os candidatos do quadro de reserva do PB Saúde, porém existe a necessidade de realização de um novo concurso para vagas específicas na área de saúde.

“Evidentemente que o cadastro de reserva vai sendo chamado, vai sendo acionado, mas algumas funções, especialidades médicas, por exemplo, será necessário fazer um novo concurso. Não especificamente agora para o Edson Ramalho. Mas a PB Saúde tende a anunciar um novo concurso amplo para todo o estado porque, evidentemente, mais unidades serão administradas.

O secretário enfatizou que o PB Saúde pretende ampliar à gestão de mais unidades de saúde na Paraíba, nos próximos meses. O objetivo do orgão é assumir trinta e quatro hospitais públicos e quatro unidade de pronto atendimento. Desta forma, a demanda de pessoal tende a aumentar para realizar o atendimento.

“Mais unidades serão administradas, à medida que esse cadastro de reserva for sendo esgotado, a PB Saúde vai convocando um novo concurso para assumir mais unidades e também complementar essas especialidades, esses cargos e funções que por ventura não conseguiu com a convocação do cadastro reserva.” disse Secretário de Estado de Saúde, Jhony Bezerra.

Fonte: pbaqui.com.br