Em reunião com grupo de trabalho, Romero decide suspender aulas em Campina Grande até o próximo dia 31

O prefeito Romero Rodrigues decidiu, após reunião com o Grupo de Trabalho criado para acompanhar a conjuntura sobre a ameaça e possível avanço do Covid 19 em Campina Grande, que as aulas na rede municipal de ensino no Município e da iniciativa privada serão suspensas, a partir desta quarta-feira, 18, até o próximo dia 31. Da reunião, realizada no Hotel Intercity, no centro da cidade, participaram além de secretários, auxiliares diretos e autoridades sanitárias, representantes das escolas particulares e representantes dos Ministérios Públicos Estadual e Federal.Durante a reunião, Romero Rodrigues externou sua preocupação com o fato de que, embora até o momento não tenha sido registrado um só caso de Coronavírus em Campina Grande, vem sendo grande a pressão psicológica na população – notadamente nas famílias – , em relação à doença. Para Romero, que destacou ainda manter-se sereno e otimista em relação ao enfrentamento do Covid 19 na cidade, a decisão da Prefeitura compartilhada com outras instituições e entidades, tem a clara intenção de se adotar mais uma prevenção a transmitir tranquilidade para os pais e responsáveis.Além dos secretários municipais, participaram da reunião a convite do prefeito Romero Rodrigues, a promotora Luciaura Mora, da Infância, e a procuradora federal Marcela Asfora, do Ministério Público do Trabalho (MPT).Convidados também, marcaram presença os presidentes Antônio Andrade (Sindicato Patronal das Escolas Particulares) , Divaildo Júnior (Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares) e Marcos Procópio (Associação Comercial e Empresarial), além dos diretores de colégios Carlos Barbosa (Motiva), Paulo Loureiro (Colégio Alfredo Dantas) e Kiulandio Coutinho (Colégio Alice Coutinho).Ficou definido que haverá uma nova reunião de avaliação do Grupo de Trabalho na próxima terça-feira, 24, oportunidade em que todos os dados e fatos relativos ao problema e seus efeitos na cidade serão discutidos, podendo haver ou não novas definições sobre o efeito no calendário escolar em Campina Grande.