Em Taperoá: Bandidos armados fazem funcionários e clientes reféns durante assalto a banco

No início da tarde desta sexta-feira (25), a agência do Banco do Brasil de Taperoá foi assaltada por criminosos fortemente armados. O Banco do Brasil é localizado no centro da cidade de Taperoá, Cariri paraibano.

Cerca de cinco homens armados invadiram a agência bancária e renderam os seguranças que estavam de plantão no interior do banco, os bandidos já entraram anunciando o assalto, fazendo algumas pessoas de reféns, obrigando os funcionários e o gerente do banco a ficar em uma sala, assim, conseguiram levar uma quantia em dinheiro que ainda não foi informada e fugiram em um veículo modelo Voyage de cor branca.