By

54% do total de infectados pelo Covid-19 no Brasil estão recuperados

O Ministério da Saúde divulgou novo balanço com os números da Covid-19 no Brasil, na noite desta sexta-feira (26). Em território nacional, o total de infectados é de 1.274.974. Nas últimas 24 horas, foram quase 47 mil novos casos. Os óbitos, segundo a pasta da Saúde, são 55.961.

Os números do boletim epidemiológico trazem também informações sobre as pessoas que tiveram a Covid-19 e estão recuperadas. Ao todo, 697 mil, o que representa 54% do total de infectados. Outros 521 mil casos estão em acompanhamento e 3.800 mortes ainda são investigadas.

Fonte: Brasil 61