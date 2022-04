Biliu de Campina recebe alta da UTI e está em leito de enfermaria

O cantor e compositor Biliu de Campina recebeu alta na tarde desta sexta-feira, 1, da UTI do Complexo Hospitalar Municipal Pedro I, onde se recupera de um quadro de insuficiência renal. O artista já está em um leito de enfermaria em um apartamento da unidade hospitalar, com a presença de familiares.

“Eu estou muito bem, não sinto mais cansaço, sem restrição. Se já vi melhor não me lembro. Estou sendo muito bem atendido e se soubesse já tinha vindo para cá antes. Vou orientar a moçada a ficar doente para vir ser atendida aqui que é o melhor atendimento do Brasil”, brincou o artista com o seu jeito irreverente, como é de costume.

Desde o início da semana, Biliu está internado para se recuperar do quadro de insuficiência renal. O cantor e compositor vinha realizando sessões de hemodiálise para recuperar a função renal e nesta sexta-feira já apresentou resultados tão satisfatórios, que não foi necessário realizar o procedimento.

Biliu de Campina está sendo acompanhado na enfermaria pela equipe da unidade hospitalar. Perguntado sobre a festa junina, ele respondeu: “Tem São João, São Pedro, Santo Antônio, e eu estarei lá”. O cantor e compositor é uma referência do forró tradicional, do coco, do baião, e um seguidor de Jackson do Pandeiro, sendo considerado um dos maiores ritmistas do país.

Fonte: Ascom