75 mil comércios fecharam as portas no primeiro ano de pandemia, aponta CNC

75 mil comércios fecharam as portas no primeiro ano de pandemia, aponta...

75 mil estabelecimentos comerciais com vínculos empregatícios fecharam as portas no Brasil em 2020, primeiro ano de pandemia da covid-19. O dado faz parte de um levantamento realizado pela pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

As micro e pequenas empresas responderam por 98,8% dos pontos comerciais fechados. Os estados mais impactados foram São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.

Essa retração anual do comércio é a maior registrada desde 2016. Apesar do alto número, as vendas no varejo tiveram queda de apenas 1,5%, percentual que, segundo a CNC, foi menor do que o esperado para um momento crítico.

Fonte: Brasil 61