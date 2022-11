Adolescente de 13 anos é morto a facadas após ter celular roubado no MA

Um adolescente de apenas 13 anos, identificado como Edvan Vieira, foi morto a facadas na madrugada de sábado (12) após ter seu aparelho celular roubado em Graça Aranha, a 381 km de São Luís, uma semana antes.

Segundo a Polícia Civil, a vítima foi abordada na comunidade Creolí do Sinhá, situada na zona rural de Graça Aranha, por outro adolescente, de 16 anos, que com medo de ter o crime descoberto decidiu abordá-lo em uma praça. Depois de convencê-lo a sair com ele da praça, o adolescente levou a vítima para um terreno baldio, onde desferiu golpes de faca em Edvan, que não resistiu a gravidade dos ferimentos e morreu no local.

De acordo com a polícia, o corpo do adolescente foi encontrado sem partes das roupas e por conta disso os policiais também investigam se há a possibilidade da vítima ter sofrido violência sexual. O adolescente suspeito foi apreendido pela polícia após receber denúncias de populares e levado para a delegacia.

Fonte: Macajuba Acontece