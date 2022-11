Michel Temer afirma que Lula deveria pedir ajuda a Bolsonaro para reconstruir o Brasil

By

O ex-presidente Michel Temer (MDB) defendeu a ideia de uma “colaboração” entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL) no próximo governo. Para o emedebista, Lula, enquanto presidente eleito, deveria chamar o atual chefe do Executivo para ajudá-lo a “reconstruir o Brasil”.

– Eu compreendo bem as angústias do presidente eleito, mas, ao invés de fazer críticas ao atual, deveria chegar e dizer: “Peço a sua colaboração”. Chamá-lo, até: “Venha governar comigo, auxiliar no governo, conversar, reconstruir o Brasil” – disse nesta segunda-feira (14), durante o evento Lide Brazil Conference, em Nova Iorque.

Temer foi responsável por abrir o evento, que também reúne parte dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). As falas sobre Lula e Bolsonaro foram ditas em um contexto no qual o ex-presidente fez referência a relação conflituosa entre os dois adversários.

– Penso que tanto o presidente atual como o presidente eleito deveriam lançar palavras de harmonia, em obediência ao texto constitucional. Eu não tenho verificado isso – afirmou.

Temer avaliou que a “radicalização” do debate político só será superada quando “todos passarem a cumprir rigorosamente a Constituição, pregá-la e divulgá-la”.

– A polarização está no campo do embate de ideias, e por isso é útil ao país. O que temos assistido aqui é à radicalização. Quando eu falo em pacificação do país, não é porque eu particularmente queira pacificá-lo, mas porque eu sou servo da Constituição Federal, e é a Constituição Federal que prega a ideia de paz – assinalou.

Fonte: pleno.news