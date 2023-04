By

Adolescente é apreendido após exibir faca dentro de escola particular em Cabedelo

Um adolescente de 15 anos foi apreendido nessa quinta-feira (13) com uma faca dentro de uma escola particular na cidade de Cabedelo, na região metropolitina de João Pessoa.

Segundo a polícia, o garoto não estava fazendo ameaças, mas exibia o equipamento na unidade de ensino.

Cajazeiras

Também nesta quinta-feira (13), um menor de 17 anos foi conduzido até a Delegacia de Polícia Civil após denúncia de que ele estaria armado com uma faca nas dependências do Colégio Monsenhor Constantino Vieira, conhecido como Colégio Comercial.

Após a abordagem foi encontrado um punhal dentro da mochila do jovem.

“O jovem alegou que estaria com a arma com medo de algumas ameaças na parte externa do colégio”, frisou a PM.

Fonte: Resenha Politika