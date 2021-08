Adolescente mata mãe a facadas em Campina Grande

Um adolescente matou a mãe com varias facadas no bairro Bodocongó, em Campina Grande. O fato aconteceu nesta segunda-feira (23).

A mulher foi socorrida até o Hospital de Trauma de Campina Grande, mas, segundo a assessoria da unidade, ela já chegou sem vida e com cerca de 30 facadas.

De acordo com informações o autor do crime e o filho da vitima um menor de 15 anos.

As informações preliminares dão conta que o pai do adolescente foi assassinado a anos atrás, por tiros e passou o tempo, o mesmo é usuário de drogas, mais o motivo do crime segundo relato dele mesmo não foi esse(Drogas) apenas ele colocou na cabeça que foi a mãe que tinha envolvimento com a morte do pai a anos atrás e hoje veio a se vingar da mesma.

A vítima foi identificada como Viviane Rodrigues de Souza.

