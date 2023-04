Adolescente suspeito de planejar ataques a escolas da Paraíba é apreendido

By

Uma operação conjunta entre as Forças de Segurança da Paraíba cumpriu mandados contra um adolescente suspeito de planejar ataques a escolas da Paraíba.

A ação ocorreu em Campina Grande e o jovem estava em casa quando foi apreendido.

Segundo a secretaria, a iniciativa teve como objetivo “prevenir possíveis infrações ou crimes, bem como apurar as condutas de investigados em relação a uma suposta intenção de atacar alunos de uma escola”.

Uma das ameaças que está sendo investigada é o possível massacre a uma escola que fica na cidade de Guarabira, no Brejo paraibano. As ameaças partiram de um perfil de uma rede social, chamado @massacr3_colegiodaluz. A conta ameaçava que o massacre iria ocorrer na instituição nos próximos dias e avisava ainda para que os estudantes estejam preparados para o ataque, conforme apurou o Notícia Paraíba.

A ação faz parte de uma investigação sobre a possibilidade de ataques a escolas no estado, a exemplo do que vem acontecendo em outras regiões e em vários estados do país.

Fonte: Notícia Paraíba