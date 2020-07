ALPB lamenta morte do vice-presidente e diz que não há mais vítima em episódio que levou a morte de Genival Matias #GenivalMatias

A ALPB (Assembleia Legislativa da Paraíba) divulgou uma nota, no incio da tarde deste domingo, confirmando a morte do deputado Genival Matias. Na nota é confirmada a informação sobre o mal súbito do deputado e descarta que outras pessoas tenham morrido no episodio. O deputado estadual Felipe Leitão e o ex-deputado Mikika Leitão estavam com Genival em Recife e se especulou que eles também teriam tido problemas, mas a Assembleia confirmou que a única vítima foi Genival.

Veja nota da ALPB

É com profundo pesar que a Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB) vem a público comunicar o falecimento do deputado estadual Genival Matias, vice-presidente da Casa Epitácio Pessoa. De acordo com as primeiras informações, o deputado estava em um passeio de jet ski em Pernambuco e sofreu um mal súbito vindo a óbito.

Ainda segundo informações preliminares não se tratou de um acidente como já se especula e também não há outras vítimas.

O presidente da Assembleia, deputado Adriano Galdino, disse está extremamente consternado com falecimento prematuro de Genival, um irmão que a vida pública lhe deu. Galdino também prestou solidariedade aos familiares e amigos.

Fonte: Da redação