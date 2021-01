ALPB retoma sessões na próxima segunda com eleição de integrantes da Mesa para biênio 2021/2022

A Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB) retoma as atividades parlamentares, na próxima segunda-feira (1º), durante sessão a ser realizada na sede do Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo da Paraíba (Sinpol-PB), localizado na Rua Francisco Leocádio Ribeiro Coutinho, 447, Bessa, a partir das 9h30.

As sessões ordinárias continuarão acontecendo de forma remota, em decorrência da pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Mas, nesse primeiro encontro, as atividades ocorrerão de forma presencial para eleger e dar posse ao novos integrantes da Mesa Diretora para o 2º biênio (2021/2022).

O presidente da ALPB, Adriano Galdino, explicou que a escolha do Sinpol se deu em decorrência do fato do plenário do prédio sede da ALPB, na Praça dos Três Poderes, ser fechado, sem circulação de ar, e não atender aos protocolos sanitários de prevenção ao contágio da Covid-19.

No próximo dia 1º, os parlamentares irão eleger o 2º vice-presidente e o 1º secretário da Casa, cargos que ficaram vagos com o falecimento do deputado João Henrique e a renúncia do deputado Nabor Wanderley, respectivamente. Logo em seguida, haverá a posse da nova Mesa Diretora para o biênio 2021/2022.

A sessão desta segunda-feira será restrita aos parlamentares, servidores diretamente ligados aos trabalhos legislativos e a profissionais da imprensa previamente cadastrados e em número reduzido para evitar aglomeração.

Fonte: Ascom