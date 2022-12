By

ANP: Preço da gasolina cai no Brasil pela quinta semana consecutiva

ANP divulgou nesta sexta-feira o relatório semanal com valores dos combustíveis no país; Amapá tem o combustível mais barato (R$ 4,48), e o Acre, o mais caro (R$ 5,53)

Preço médio da gasolina nas bombas foi para R$ 4,93

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) anunciou nesta sexta-feira a quinta redução seguida no preço da gasolina. O relatório da agência é divulgado semanalmente e, desta vez, a queda foi de 0,20% nas bombas. O preço médio na bomba é de R$ 4,93 — era de R$ 4,94 na semana anterior.

O Estado com a gasolina mais barata, segundo a análise da ANP, é o Amapá (R$ 4,48). Amazonas (R$ 4,64) e Mato Grosso do Sul (R$ 4,71) aparecem na sequência. O preço mais caro foi registrado no Acre: R$ 5,53. Também ficou mais barato o etanol (foi de R$ 3,82 para R$ 3,81) e o botijão de gás (de R$ 109,43 para R$ 108,73).

Fonte: Jovem Pan