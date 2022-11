Apesar da autonomia da ALPB, deputado alerta para importância do governador na articulações para Mesa Diretora: “É o nosso líder”

Apesar da autonomia do Poder Legislativo para definir seu futuro administrativo, o deputado estadual reeleito Chió, do Rede, alertou, durante entrevista nesta quinta-feira (24), para a necessidade de ouvir a opinião do governador João Azevêdo (PSB) nesse processo. O parlamentar alertou que o gestor não só faz parte do grupo político como é o líder.

Ele defendeu a autonomia do Legislativo, porém, dialogando com o Executivo para caminharem em sintonia.

“Estou analisando ainda [voto]. Vou conversar com o governador, João Azevêdo apesar de achar que nossa Assembleia é autônoma. Mas, eu faço parte de um grupo político”, disse.

E completou: “O governador é o nosso líder. E a gente precisa jogar como um time de futebol, que para fazer qualquer jogada é importante falar com o treinador”.

Fonte: blog do Ninja