Caso Kelton Marques: inicia audiência de instrução de Ruan Macário. Testemunhas e acusado são ouvidos em João Pessoa e Catolé do Rocha

Acontece nesta quinta-feira (24), a audiência de instrução de Ruan Ferreira de Oliveira, acusado de atropelar e matar o motoboy Kelton Marques. O crime aconteceu na madrugada de 11 de setembro de 2021, na Avenida Governador Flávio Ribeiro Coutinho, o Retão de Manaíra, em João Pessoa.

Por decisão da juíza Francilucy Rejane de Sousa, Ruan e as testemunhas de defesa são ouvidas de forma virtual, a desde às 9h. O acusado está detido no presídio da cidade de Catolé do Rocha, no Sertão, a 400 km da capital paraibana.

A Justiça ouve as testemunhas de acusação do caso em João Pessoa, também de forma virtual. Entre os intimados está Kamila Marques, irmã de Kelton. A audiência ocorre no escritório do advogado da família de Kelton. Ruan está preso há três meses, desde o dia em que se apresentou na Delegacia de Catolé do Rocha. No local, foi cumprido o mandado de prisão preventiva contra ele, que foi encaminhado ao presídio de Catolé do Rocha.

Ruan se apresentou à polícia acompanhado do advogado, no dia 29 de julho. Ele passou 10 meses foragido após o crime.

No dia da prisão, Ruan foi interrogado pelo delegado Miroslav Alencar, mas preferiu ficar em silêncio.

Kelton morreu após ser atingido por um carro em alta velocidade, na madrugada do dia 11 de setembro de 2021, no Retão de Manaíra. Ruan Macário é acusado de dirigir o veículo.

Ruan passou 10 meses foragido da Justiça.

