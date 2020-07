Aplicações em poupança aumentam durante pandemia

Durante a pandemia do novo coronavírus, mais brasileiros estão guardando dinheiro na poupança. De acordo com a Sicoob, os componentes do sistema de cooperativas de crédito notaram um crescimento de 300% na captação das cadernetas de poupança. Foram R$ 411 milhões poupados no mês de maio, em comparação com R$ 99,9 milhões no mesmo mês do ano passado.

O saldo da poupança no Sicoob chegou a R$ 7,1 bilhões – crescimento de 30,8% em um ano. De acordo com uma pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), os principais motivos que levam os brasileiros a guardarem dinheiro na poupança são o medo de perder dinheiro, o costume de poupar, a insuficiência dos valores para outros investimentos e a facilidade para se sacar o dinheiro.

Fonte: Brasil 61